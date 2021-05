Santa Maria Nuova: malore fatale alla guida, l’auto finisce contro un albero

A perdere la vita un 61enne del paese. Ferita ma in modo non grave, la moglie che viaggiava insieme a lui. Inutili i soccorsi per l'uomo. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi del caso

SANTA MARIA NUOVA – Tragico incidente questa mattina, 10 maggio, in via Rosselli, a Collina di Santa Maria Nuova. Un 61enne del luogo, che viaggiava insieme alla moglie a bordo della loro utilitaria, è stato colto da un improvviso malore in seguito al quale ha perso i sensi. L’incidente è avvenuto in prossimità di una curva.



L’auto ha iniziato a sbandare ed ha terminato la sua corsa contro un albero a bordo strada. Per l’uomo non c’è stato purtroppo nulla da fare, è morto in seguito alle conseguenze del malore. Ferita e sotto choc la moglie, 58 anni di Santa Maria Nuova. La donna è stata soccorsa dai sanitari dell’automedica del 118 e dell’ambulanza di Cingoli e trasferita in codice giallo al Pronto Soccorso dell’ospedale Carlo Urbani di Jesi.

Sul posto anche i Carabinieri della locale Stazione per i rilievi del caso.