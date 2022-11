Santa Maria Nuova in lutto, è morto l’ex sindaco Lido Buresti

SANTA MARIA NUOVA– Si è spento oggi (sabato 19 novembre), al culmine di una lunga e sofferta malattia, l’ex sindaco di Santa Maria Nuova Lido Buresti. Aveva 76 anni ed era molto stimato in paese non solo per la carriera di sindaco – lo è stato per 10 anni, dal 1988 al 1997 – ma anche per la correttezza, l’onestà intellettuale e umana, il grande attaccamento al suo paese. Un innovatore, così viene definito da chi lo conosceva.

Originario di Sefro, aveva militato nella Democrazia Cristiana. Ideatore del gemellaggio con Bertrange, accompagnava ogni estate i cittadini di Santa Maria Nuova fino in Lussemburgo per sancire questa amicizia con il Comune gemello nel segno delle visite e scambi culturali. Viene ricordato in paese con grande riconoscenza per aver fatto tornare le spoglie dei caduti durante la campagna di Russia in patria. La notizia della scomparsa ha gettato nel dolore tantissime persone, strette alla moglie Mirella e ai figli Laura e Luca.

Centinaia i messaggi di cordoglio che in queste ore stanno giungendo alla famiglia. Anche l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Alfredo Cesarini sulla pagina Facebook ufficiale del Comune saluta Lido Buresti: «L’Amministrazione comunale esprime il suo profondo cordoglio per la scomparsa di Lido Buresti. Esprimiamo alla famiglia le più sentite condoglianze da parte del Comune di Bertrange e degli amici lussemburghesi», si legge nel messaggio. La salma è stata trasferita alla Casa funeraria di Bondoni a Castelplanio, dove sarà allestita la camera ardente.