Santa Maria Nuova si stringe alla famiglia Pigliapoco per la scomparsa di Marta

SANTA MARIA NUOVA – Si è spenta all’Istituto Santo Stefano di Potenza Picena dove era ricoverata da oltre un anno, Marta Pigliapoco, mamma di 53 anni originaria di Jesi ma residente a Santa Maria Nuova. Marta era stata colta da un ictus lo scorso anno e dopo le prime cure sul territorio, era stata trasferita all’istituto di lungodegenza di Potenza Picena dove si è spenta domenica gettando nel dolore la sua famiglia e gli amici più cari.

La camera ardente è stata allestita presso la Casa funeraria Santarelli in via Marche a Monsano, l’ultimo saluto domani (martedì 27 giugno) alle ore 16 nella chiesa Sant’Antonio Abate nel quartiere Borgo Minonna a Jesi, poi l’ultimo viaggio verso il cimitero di Santa Maria Nuova dove riposerà. Marta lascia nel dolore il marito Paolo Pesaresi, i figli Maddalena e Tommaso, il padre Filiberto e la mamma Annunziata, le sorelle Leila ed Eleonora, la suocera, i cognati e quanti le volevano bene. La notizia della sua prematura scomparsa ha raggiunto presto Santa Maria Nuova, suscitando un velo di commozione e di tristezza in quanti la conoscevano e oggi la piangono.