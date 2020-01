San Severino, titolare di uno studio grafico falsifica il libretto di circolazione. Ma Photoshop non basta

L'ultima reale revisione del veicolo era del 2010, mentre dai documenti il mezzo risultava in regola. Tagliandi falsificati, la Guardia di Finanza scopre la truffa

SAN SEVERINO- Purtroppo non è bastato Photoshop per ingannare la Guardia di finanza. Controllato un veicolo che presentava il libretto di circolazione truccato.



È accaduto a San Severino nel corso di un servizio di controllo del territorio e contrasto ai traffici illeciti. I militari della Tenenza di Camerino hanno eseguito un controllo su un mezzo commerciale attrezzato per una mostra pubblicitaria.

Il conducente ha esibito ai militari la patente di guida ed il libretto di circolazione del mezzo dal quale risultava regolarmente eseguita la revisione biennale del mezzo.

Ma i militari, controllando più accuratamente, con l’aiuto della Sala Operativa del Comando Provinciale di Macerata, hanno scoperto che l’ultima vera revisione risultava essere stata effettuata nel 2010.

Si trattava infatti di una fotocopia e non del libretto originale, sulla quale erano stati riprodotti ed apposti falsi tagliandi di revisione relativi agli anni 2012, 2014 e 2017.

Il conducente del mezzo, titolare di un’impresa di arti grafiche della zona, è stato denunciato per il reato di falso materiale.

Il veicolo, invece, è stato sottoposto a fermo amministrativo in quanto dai riscontri eseguiti è anche emerso che a carico del proprietario risultava un gravame emesso da Equitalia Marche nell’anno 2008 per un importo a concorrenza di 11.946,99 euro.