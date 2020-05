San Severino Marche, camion incastrato nel sottopasso ferroviario

SAN SEVERINO MARCHE – Incidente con qualche disagio alla viabilità cittadina, sia in ingresso che in uscita dal centro urbano di San Severino Marche, per un autoarticolato Volvo FH di un’azienda di trasporti di Bressanone (Alto Adige) che ha urtato con il rimorchio il sottopasso ferroviario di ponte Sant’Antonio. Fortunatamente illeso il conducente che doveva effettuare una consegna presso un’azienda del posto.

Danni alla motrice del camion e alla copertura dell’appendice che si è ripiegata su sé stessa dopo l’urto.

Per l’ingresso alla città è stata istituita una deviazione all’altezza della variante della stradale 361 “Septempedana”, provenendo da Castelraimondo. Per l’uscita il traffico è stato invece deviato sulla viabilità locale.

Sul posto i carabinieri di San Severino Marche e i vigili del fuoco che hanno provveduto a liberare il mezzo rimasto incastrato nel sottopasso.