San Severino Marche, anziana investita da un’auto: è gravissima

È accaduto in centro. Soccorsa dal personale sanitario, la donna è stata trasferita in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette in Ancona

SAN SEVERINO MARCHE – Anziana investita: è gravissima. L’incidente è avvenuto questa mattina, intorno alle ore 11 circa, in viale Bartolomeo Eustachio, in centro a San Severino Marche. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, una Citroen C2, condotta da un’anziana del posto, ha investito una 80enne di San Severino, che è rovinosamente caduta a terra.

Soccorsa dal personale sanitario, la donna è stata trasferita in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette in Ancona: è in prognosi riservata, le sue condizioni sono gravissime.

La conducente del mezzo è stata sottoposta al test dell’etilometro, come da prassi. Si stanno visionando anche le telecamere della videosorveglianza per ricostruire la dinamica del sinistro.