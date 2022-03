San Severino, incendio in località Marciano. Il fumo invade la carreggiata

Ad essere andati in fiamme arbusti e sterpaglie a bordo strada. Il fumo ha invaso la carreggiata rallentando il traffico

SAN SEVERINO – Gli agenti della polizia locale del Comune di San Severino Marche sono intervenuti questa mattina (24 marzo), poco prima delle ore 12, in supporto alle squadre dei vigili del fuoco per un incendio verificatosi in località Marciano, all’altezza dell’intersezione con Gaglianvecchio, lungo la strada provinciale che conduce a Cingoli.

Per cause in fase di accertamento ad essere andati a fuoco arbusti e sterpaglie a bordo strada. Il fumo ha invaso la carreggiata rallentando il traffico.