San Severino, cade da una impalcatura: imprenditore 47enne finisce a Torrette

SAN SEVERINO – Cade da una impalcatura da tre metri di altezza a San Severino Marche, imprenditore edile trasportato all’ospedale regionale di Torrette di Ancona con l’eliambulanza.

L’incidente è avvenuto questa mattina, intorno alle ore 10.30, in un cantiere in via Cavour. Per cause da chiarire, un 47enne residente a Treia e socio di una ditta di costruzioni stava lavorando quando è caduto da una altezza di tre metri. Sul posto il personale medico e sanitario del 118. L’uomo è stato trasportato prima all’ospedale di San Severino, poi è stato disposto il trasferimento all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona.

È ricoverato in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Ha riportato vari traumi. Sul posto, per chiarire la dinamica di quanto accaduto, è intervenuto il personale dello Spsal (Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro).