San Paolo di Jesi, scontro frontale tra due auto: gravi tre donne e due bambini

Tanta paura per i due bambini di 4 e 6 anni, che viaggiavano insieme alle rispettive mamme. Sono stati tutti trasportati all'ospedale Carlo Urbani di Jesi

SAN PAOLO DI JESI – Gravissimo incidente stradale questa mattina – 17 febbraio – in via Cerrette. In uno scontro frontale tra due auto, una Fiat Punto e una Citroen, il bilancio è di tre donne e due bambini piccoli feriti. Immediato l’allarme al 118.

Si è anche alzato l’elicottero medicalizzato Icaro01. Sono intervenuti anche l’automedica del 118 e l’ambulanza della Croce verde di Jesi. Secondo una prima ricostruzione, sembra che sulla prima vettura viaggiasse una donna di 28 anni straniera, mentre sulla seconda la famigliola con i due bambini.





Sulle cause dello scontro indagano i Carabinieri della Carabinieri della Compagnia di Jesi intervenuti per i rilievi di legge. Tanta paura per i due bambini a bordo, rispettivamente di 4 e 6 anni, e le loro madri, tutti trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale “Carlo Urbani” di Jesi.