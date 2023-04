San Marcello, caduta choc al crossodromo: grave il pilota 17enne in prognosi riservata

SAN MARCELLO – Un allenamento in pista con gli amici si è trasformato in dramma per un giovanissimo pilota di 17 anni, vittima di una tremenda caduta. E’ successo ieri pomeriggio verso le 17 al Crossodromo “Alvaro Peverieri” all’Acquasanta.

Il ragazzo stava girando con la sua moto da cross, quando improvvisamente ha trovato davanti a sé una duna: era nella parte più bassa della pista e la moto ha impuntato, disarcionandolo. Rovinosa la caduta del giovane pilota, che ha battuto la testa sul terreno perdendo conoscenza. Immediati si sono attivati i soccorsi. Il titolare, lo staff tecnico e tutti i presenti si sono riversati in pista per soccorrere il ragazzo che era svenuto. Intanto hanno lanciato l’allarme al numero unico 112, facendo convergere l’automedica del 118 di Jesi e l’ambulanza. Ma data la situazione e le condizioni del pilota, apparse fin da subito gravissime, è stata anche attivata l’eliambulanza Icaro01 da Torrette. L’elicottero medicalizzato è atterrato nelle vicinanze. L’équipe di medici rianimatori ha caricato il giovane su una barella spinale, lo ha subito intubato e trasportato con un codice rosso di massima gravità al pronto soccorso di Torrette.

Nella rovinosa caduta ha riportato un trauma cranico e facciale, fratture alle gambe e al bacino. I medici si sono riservati la prognosi. Sul posto anche i Carabinieri che hanno eseguito i rilievi di legge e sentito alcuni testimoni dell’incidente: tutti sotto choc. La tuta e la moto sono stati sequestrati.