San Ginesio, con l’auto contromano sulla provinciale 78: denunciato un 55enne

MACERATA – Controlli nel fine settimana appena trascorso nel Maceratese. A Sarnano i carabinieri della locale stazione hanno denunciato un 55enne di San Ginesio in evidente stato alcolico che però si è rifiutato di sottoporsi all’alcoltes. L’uomo stava guidando contromano per alcuni tratti la strada provinciale 78 in località Pian di Pieca nel comune di San Ginesio. L’uomo al sopraggiungere dei militari ha tentato anche di sottrarsi al controllo correndo verso la propria abitazione. Per lui ritiro patente e sequestro del mezzo.

Denunciato a Civitanova Marche poi anche un 21enne, residente nel territorio anconetano, perchè risultato positivo all’alcoltest. Ritirata la patente. Denuncia scattata anche per un commerciante residente a Castelraimondo per essere positivo all’alcoltest. Per lui ritiro patente.

A Camerino e Matelica i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà due uomini, di 51 e 36 anni, e una donna, 36enne di Civitanova perchè in circostanze diverse rimasti coinvolti in incidenti stradali con feriti. Anche loro tutti posivi all’alcoltest. Ritirata la patente di guida e sequestrati i mezzi.