SAN COSTANZO – Si è presentato spontaneamente in caserma dei carabinieri il pirata della strada che ha investito una 80enne e si è dileguato senza prestarle aiuto. I fatti si sono consumati nella tarda serata del 10 novembre a San Costanzo, strada San Fortunato, poco prima del bivio per Strada Mondolfo.

Erano circa le 20 quando l’anziana, che si trovava in prossimità della pensilina che accoglie i passeggeri che scendono dall’autobus, è stata urtata e gettata a terra da una vettura che procedeva in direzione di Fano.

Sul posto sono subito accorsi i residenti del quartiere che insieme al 118 e ai carabinieri della stazione di Mondolfo hanno messo in sicurezza la viabilità ed hanno soccorsa la ferita che è rimasta comunque sempre cosciente.



L’anziana ha riportato gravi fratture tanto che i sanitari hanno optato per il ricovero presso l’ospedale San Salvatore di Pesaro dove i medici le hanno diagnosticato la frattura del bacino. Tante le testimonianze ed i presenti che hanno assistito alla scena. Nella giornata del 12 novembre l’uomo al volante della vettura, forse pentito o forse consapevole che le autorità fossero sulle sue tracce, ha preferito recarsi presso la caserma dell’arma per raccontare la sua versione dei fatti. Rischia di essere denunciato per omissione di soccorso.