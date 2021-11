San Costanzo, pirata della strada investe una pensionata e scappa

SAN COSTANZO – È caccia al pirata della strada che ha investito una 80enne e si è dileguato senza prestare soccorso. I fatti si sono consumati nella tarda serata del 10 novembre a San Costanzo, strada San Fortunato, poco prima del bivio per Strada Mondolfo.



Erano circa le 20 quando l’anziana, che si trovava in prossimità della pensilina che accoglie i passeggeri che scendono dall’autobus, è stata urtata e gettata a terra da una vettura che procedeva in direzione di Fano. La pensionata, nonostante la rovinosa caduta, sarebbe rimasta sempre vigile e cosciente.



Sul posto è stato chiesto l’immediato intervento del 118 che, dopo le prime cure del caso, ha provveduto al trasporto al Santa Croce di Fano; le sue condizioni non desterebbero comunque particolare preoccupazione. Sul luogo anche i Carabinieri che hanno raccolto le numerose testimonianze dell’accaduto: un ruolo prezioso potrebbe essere giocato anche dalle numerose telecamere presenti nella zona.