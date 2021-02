San Bendetto, maxi sequestro di pesce congelato: da Molfetta in camion senza freezer

SAN BENEDETTO DEL TRONTO- Quasi quintale di pesce e crostacei non idonei all’alimentazione trasportato in un camioncino, senza frigoriferi e impainti di refrigerazione: sequestrato dalla Polizia di Stato il carico abusivo destinato al mercato locale di San Benedetto del Tronto.

Nel corso dei normali controlli a campione del traffico al casello autostradale dell’A14, la Polizia stradale di San Benedetto ha fermato e perquisito un piccolo autocarro: all’interno quasi un quintale di pesce e crostacei congelati, conservati in modo assolutamente non idoneo. Il mezzo infatti non era dotato dell’impianto di refrigerazione previsto per legge e necessario a mantenere inalterata la “catena del freddo”: il veicolo era dotato dalla sola struttura coibentata frigorifera idonea eventualmente al trasporto di alimenti freschi, e non di quelli surgelati.

I prodotti ittici provenivano da Molfetta ed erano diretti al commercio locale della cittadina rivierasca. In ausilio degli uomini della Polizia Stradale sono anche intervenuti, ciascuno per gli aspetti di specifica competenza, gli operatori della Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto nonché il Servizio Veterinario della ASUR di Ascoli Piceno; gli stessi, esaminato il carico, stabilivano che i prodotti non potevano essere destinati al consumo alimentare in quanto potenzialmente gravemente dannosi per la salute.

La merce veniva quindi sequestrata per la distruzione, ed al conducente, oltre ad una denuncia penale, è stata comminata anche una salata sanzione amministrativa.