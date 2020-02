Ruba soldi e vestiti: ladro ritrovato in centro ma non poteva fare ritorno a Senigallia

I carabinieri hanno identificato il ladro, un italiano 68enne, che aveva già ricevuto il foglio di via per tre anni. Aveva trafugato denaro, abiti e persino il cordless del negozio

SENIGALLIA – Ruba in un negozio di abbigliamento ma viene rintracciato in poche ore e denunciato dai carabinieri. È accaduto ieri, 22 febbraio, quando si è riusciti a risalire all’identità del ladro che lo scorso martedì 18, approfittando di una porta non chiusa a chiave dal titolare, si era intrufolato in un negozio di Senigallia per trafugare contanti, vestiti e persino il telefono cordless dell’esercizio.

La denuncia era stata fatta dal titolare del negozio di abbigliamento solo venerdì, tre giorni dopo il furto. Aveva nel frattempo fatto l’inventario di ciò che mancava: 3 polo, 18 grembiuli, 2 giacche, 1 telefono cordless e 1 ipad Apple, oltre alla somma in contanti di 1.900 euro. I carabinieri di Senigallia si sono subito mobilitati visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza e sono riusciti a dare un nome e un volto al ladro.

Si tratta di un uomo di 68 anni, originario della Campania ma residente a Fiumicino, attualmente senza fissa dimora. Il ladro è stato raggiunto dai carabinieri mentre si trovava in centro a Senigallia.

Dagli accertamenti effettuati in banca dati è emerso che la scorsa estate gli era stato notificato il Foglio di via obbligatorio dal Comune di Senigallia, con divieto di farvi ritorno per 3 anni, misura emessa dal questore di Ancona ma non ottemperata.

L’uomo stato denunciato alla Procura della Repubblica di Ancona sia per la violazione della misura di prevenzione, sia per il furto commesso al negozio di abbigliamento.