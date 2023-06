Rosora, tre auto divorate dalle fiamme nella notte

ROSORA – Un violento incendio si è sprigionato nella notte in via XX Settembre, pieno centro di Rosora e ha divorato tre auto parcheggiate l’una accanto all’altra. Ad accorgersi di quanto stava accadendo, verso le 2 di notte, sono stati proprio i residenti: infatti via XX Settembre si trova nel cuore di Rosora e il parcheggio dove si è sviluppato l’incendio è a pochi passi dal Municipio e dalla scuola dell’infanzia.

Le vetture – una Fiat Punto, una 500 e una Fiat Bravo – sono state completamente avvolte dalle fiamme, che le hanno distrutte. Immediato l’allarme da parte dei residenti al numero unico 112. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Jesi insieme ai Carabinieri che hanno avviato le indagini del caso. I pompieri hanno lavorato alcune ore per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Non si sono registrati danni alle abitazioni e agli edifici circostanti, solo qualche chiazza di fuliggine per il gran calore. Sull’origine del rogo stanno lavorando i pompieri insieme ai Carabinieri. «Dobbiamo attendere le comunicazioni degli inquirenti – dice il sindaco Fausto Sassi – e prima di tutto, la perizia di intervento dei Vigili del fuoco. Può essere anche un rogo accidentale, magari un malfunzionamento al motore di una delle vetture ad aver sprigionato l’incendio che poi si sia propagato alle altre solo perché parcheggiate vicine, ma è solo una speranza. Aspettiamo…». Le indagini sono in corso.