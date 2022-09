Macerata, ritirate 14 patenti per guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche

La Polizia di Stato di Macerata, nel corso di un servizio “Stragi del sabato sera” dell’11 settembre 2022, ha ritirato ben 14 patenti di guida a conducenti sorpresi sotto l’effetto di sostanze alcoliche: 4 di essi sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria a causa dell’elevato livello del tasso alcolemico.

Nello specifico, il servizio è stato effettuato dalla Polizia Stradale di Macerata secondo le direttive del Servizio centrale Polizia Stradale per il tramite del Compartimento Marche e in raccordo con i servizi di prevenzione di ordine e sicurezza pubblica coordinati e supervisionati dal Questore Vincenzo Trombadore.

Sono stati sanzionati anche 3 conducenti per l’utilizzo del telefono cellulare durante la guida ed altri 3 conducenti sanzionati per non aver esibito la patente di guida e l’assicurazione del veicolo. L’attività complessivamente sviluppata ha condotto alla contestazione di 19 infrazioni al Codice della Strada per un totale di 140 punti decurtati.

Nel corso dei controlli effettuati durante l’intera settimana, la Polizia Stradale maceratese ha rilevato un totale di 88 infrazioni al Codice della Strada, di cui 25 per guida pericolosa.

In ambito provinciale, infine, sono stati effettuati rilievi relativi a 6 incidenti stradali di cui 1 con esito mortale.