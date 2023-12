Ripe San Ginesio, anziana in difficoltà respiratoria soccorsa dai carabinieri

RIPE SAN GINESIO – La bombola dell’ossigeno sta per finire, l’amica, di fuori regione, chiama i carabinieri e i militari intervengono immediatamente insieme ai sanitari del 118. È accaduto ieri quando una signora residente nel sud Italia ha chiamato sulla linea citofonica della Stazione dei carabinieri di San Ginesio dicendo di essere preoccupata per le condizioni di salute di una sua anziana amica che vive a Ripe San Ginesio (Mc). Poco prima, infatti, le due donne si erano sentite al telefono e l’anziana, ultraottantenne, le aveva riferito di sentirsi in affanno respiratorio perché la bombola di ossigeno di cui abitualmente necessita, stava per finire.

L’operatore della centrale operativa di Tolentino, individuata l’abitazione della ultraottantenne, ha allertato subito i soccorsi medici e contestualmente, comprese le condizioni di affanno dell’anziana, ha inviato alla farmacia del posto i carabinieri di Loro Piceno che hanno ritirato la bombola di ossigeno, portandola immediatamente all’abitazione della signora dove erano già arrivati i sanitari. Il rapido intervento del 118 e dei carabinieri ha permesso di fornire all’anziana le cure necessarie e anche di tranquillizzarla. Per premura e per ulteriori accertamenti la donna è stata poi accompagnata all’ospedale di Macerata.