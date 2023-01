Recanati, lancia un fumogeno: Daspo e denuncia per un tifoso

RECANATI – Lancia un fumogeno a pochi minuti dal fischio finale della partita, Daspo per un 37enne recanatese. I carabinieri della stazione di Recanati, a seguito del servizio di ordine pubblico disposto per la partita di Lega Pro, girone B, tra la Recanatese e il San Donato Tavernelle, svoltasi domenica scorsa, hanno deferito in stato di libertà R.F. L’uomo è accusato di aver lanciato un fumogeno a pochi minuti dal fischio finale della partita. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. L’uomo, che era sugli spalti della tifoseria di cada, è stato sorpreso dai carabinieri mentre accendeva il fumogeno, abbandonandolo sulle gradinate, dove vi erano altri tifosi. Fermato al cancello di uscita, è stato identificato e denunciato. Tra il 2008 e il 2010 era stato destinatario di due Daspo, emessi dalle Questure di Torino e di Teramo.