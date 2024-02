Recanati, con l’auto nel fosso: donna soccorsa con l’eliambulanza

RECANATI – Finisce con l’auto in un fosso, soccorsa con l’eliambulanza una donna. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, lungo contrada Vallememoria, a Recanati. Per cause che sono in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale, un’auto, una Fiat 500, è finita fuori strada, finendo nel fossato che costeggia la sede stradale.

Al volante della macchina si trovava una donna, che è stata subito soccorsa. Sul posto sono intervenuti i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118 e i vigili del fuoco. È stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza, che è atterrata sul campo di fianco alla strada.

La donna è stata caricata a bordo di Icaro e trasferita all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. Non sarebbe in pericolo di vita.