Rapina e botte al cliente di un locale nel centro di San Benedetto: arriva il Daspo urbano per 3 persone

SAN BENEDETTO – Rissa, lesioni e rapina aggravata: nei guai tre persone. I provvedimenti, emanati su informativa della Compagnia Carabinieri di San Benedetto del Tronto, si riferiscono a fatti avvenuti durante la notte del 31 ottobre scorso, nei pressi di un esercizio pubblico nel centro di San Benedetto del Tronto.

In tale occasione sono avvenuti gravi disordini che si concretizzavano in una rapina aggravata e da lesioni personali ai danni di un avventore.

Per i tre giovani destinatari dei provvedimenti, oltre alle conseguenze penali del loro comportamento, è scattato il “Daspo Urbano”. I provvedimenti sono stati adottati dal Questore di Ascoli Piceno, Giuseppe Simonelli, per complessivi sei anni. Nel periodo di valenza del provvedimento i giovani non potranno accedere o stazionare nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici ubicati nel Comune di San Benedetto del Tronto dalle ore 20 alle ore 6 di ogni giorno. La violazione a tale divieto (D.A.C.Ur.), è punita con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro.