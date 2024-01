Rapina in autogrill a Tolentino, 25enne settempedano scarcerato

Oggi, nell'udienza di convalida, il giovane si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il gip ha convalidato l'arresto e disposto come misura l'obbligo di firma giornaliero

TOLENTINO – Puntò la pistola a una commessa facendosi consegnare soldi e gratta e vinci, oggi il giudice ha scarcerato il giovane accusato di rapina aggravata. Si è celebrata questa mattina in collegamento dal carcere di Montacuto, ad Ancona, l’udienza di convalida dell’arresto del 25enne settempedano finito in manette domenica scorsa ad opera dei carabinieri della Compagnia di Tolentino dopo un’attività d’indagine veloce ma puntuale. Il giovane, difeso dall’avvocato Elena Abu Sharkh, si è avvalso della facoltà di non rispondere e il giudice per le indagini preliminari Daniela Bellesi ha convalidato l’arresto. Poi, in merito alla misura da applicare, ha disposto l’obbligo di firma giornaliero e il 25enne è quindi tornato in libertà.

L’arresto risale al pomeriggio di domenica, la rapina invece è avvenuta verso le 13 nel bar dell’autogrill lungo la superstrada tra Tolentino Sud e Tolentino Ovest in direzione Foligno. Il 25enne era entrato con il volto coperto da un passamontagna, aveva battuto una pistola sul bancone e aveva intimato alla cassiera di consegnargli soldi e gratta e vinci. L’azione era stata rapidissima, in meno di un minuto era già fuori con 1.300 euro e numerosi gratta e vinci in tasca.

I carabinieri della Compagnia di Tolentino intervenuti immediatamente sul posto avevano visto dalle telecamere di videosorveglianza le fattezze del giovane e gli abiti indossati, avevano poi visto la direzione in cui era fuggito (una strada che porta a contrada Rosciano) e in poco tempo avevano concentrato i loro sospetti su un 25enne settempedano. Era quindi scattato il blitz nell’abitazione dove il giovane vive, lui nel frattempo era rientrato, si era cambiato ed era ripartito in direzione Tolentino, ma nella cameretta aveva lasciato numerosi gratta e vinci, gli abiti usati per la rapina, la pistola, che è risultata essere una Beretta ad aria compressa senza tappo rosso, un mazzetto di 40 banconote e una dose di hashish. Tre ore dopo la rapina, il 25enne era stato individuato e arrestato.