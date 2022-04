Il bandito ha agito a volto coperto e armato di un coltello con cui ha minacciato la commessa. Sono in corso le ricerche dei carabinieri

JESI – Una rapina a mano armata si è consumata oggi pomeriggio intorno alle 14,40 ai danni del “Sì con Te” Market di via Rossini 14/A, pieno centro città. In azione un bandito solitario a volto travisato che, dopo aver fatto irruzione nel supermercato, ha puntato un coltello contro la commessa intimandole di consegnargli il denaro presente in cassa.

Al momento della rapina vi erano altri clienti, una è scappata a gambe levate, altri sono stati fatti stendere a terra. La commessa sotto la minaccia del coltello ha consegnato al malvivente il denaro, poche centinaia di euro (il bottino è ancora da quantificare). Il malvivente è poi scappato via, allontanandosi a bordo di una Fiat Punto cinque porte di colore azzurro. Immediato l’allarme ai carabinieri, che sono intervenuti con il Radiomobile. Hanno sentito la commessa e i clienti presenti, poi eseguito i rilievi alla ricerca di tracce del bandito. Verranno anche acquisite le telecamere del punto vendita e del quartiere. Le ricerche sono in corso.