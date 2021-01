Raid nella notte tra il maceratese e l’anconetano: è caccia ai ladri

CAMERANO – Neanche il coprifuoco notturno li ha fatti desistere quei ladri che nella notte tra sabato (3 gennaio) e domenica hanno messo a ferro e fuoco due province.

La folle notte è iniziata a Civitanova Marche con un raid nell’autosalone Tombolini motor company in via Pirelli. Era da poco passata l’1. Con la stessa macchina, una Renault Koleos rubata nello stesso salone, dal valore di circa 20mila euro, hanno fatto un blitz in una farmacia di Fontespina, la IV Marine lungo la statale 16, distruggendo la vetrata di ingresso sembra con un piccone. Dai filmati delle telecamere poi acquisiti dai carabinieri si vedrebbero figuri con il volto coperto da un passamontagna.

Poi si sono diretti a Loreto mettendo a segno due furti, uno nella farmacia di Villa Musone e un altro in quella di Villa Costantina. Due colpi da toccata e fuga con un bottino da pochi spiccioli. Il furto che conta più danni è quello accaduto verso le 2.30 a Camerano. Prima di disperdersi i malviventi hanno sfondato la vetrata della tabaccheria “Marchetti” di corso Garibaldi e fatto irruzione nel locale che dà sulla strada principale. Un rumore di vetri infranti e l’allarme che suonava non li ha fatti smettere. Hanno rubato sigarette, gratta e vinci, due cassetti del registratore di cassa e valori bollati. L’allarme ha funzionato, le telecamere ci sono e ora tutto è in mano ai carabinieri. Il bottino è ancora da quantificare.

I carabinieri stanno ricostruendo l’intera dinamica con precisione. Le indagini sono in corso e sembrano confermare che la banda, appunto, è la stessa di tutti i colpi. I militari sarebbero sulle sue tracce. Hanno agito in pochissimi minuti ogni volta, come testimoniano le immagini delle telecamere. Sarebbero stati in tre, con uno a fare da “palo” in macchina.

Una sfortuna doppia oltretutto per la tabaccheria cameranese che anni fa era stata vittima di una rapina. Un uomo era entrato in pieno pomeriggio e aveva puntato una pistola, poi rivelatasi giocattolo, contro la proprietaria. Era andato in panico però per una cliente che era riuscita a fuggire e così è scappato anche lui senza aver preso un soldo. I carabinieri della Compagnia di Osimo hanno fatto scattare subito l’operazione e in un attimo il centro abitato di Camerano era completamente circondato da pattuglie e posti di blocco. Nel frattempo altri militari raccoglievano indizi e testimonianze in tabaccheria. Per i criminali, due, non c’era stata via di scampo: gli uomini dell’arma li avevano rintracciati e arrestati nel giro di poco.