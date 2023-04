Raid di furti in Vallesina: in azione una banda di ladri

JESI – Ladri in azione nell’alta Vallesina nei giorni precedenti la Pasqua. Ignoti sono entrati in azione nel pomeriggio, forse approfittando dell’assenza dei residenti e hanno razziato monili in oro.

Sono stati messi a segno due colpi, uno a Mergo nella parte bassa della frazione Angeli, uno a Maiolati Spontini capoluogo, nei pressi del parco Colle Celeste. A Mergo, i banditi sono entrati nell’appartamento forzando una porta-finestra che si affaccia su un terrazzo, una volta penetrati all’interno hanno portato via una collanina d’oro, una fedina di fidanzamento e alcuni braccialetti. Sul posto, per i rilievi di legge, i Carabinieri di Montecarotto.

Mentre un furto analogo è stato consumato a Maiolati Spontini, in un’abitazione a ridosso del parco Colle Celeste. I ladri sono entrati in azione dopo aver forzato gli infissi: i residenti non erano in casa e di quell’assenza hanno approfittato i malviventi. Hanno iniziato a rovistare nella camera da letto, riuscendo a racimolare un bottino di alcuni monili in oro. Avrebbero continuato forse a rovistare nelle altre stanze, se non fossero stati interrotti dal rientro dei proprietari: per non trovarseli di fronte i topi d’appartamento sono fuggiti. I residenti sentendo dei rumori in casa hanno subito capito che c’era qualcuno e hanno allertato il 112. Oltre all’amara scoperta del furto, quella inquietante del cane che sul muso aveva una sostanza urticante: forse i ladri gli hanno spruzzato dello spray al peperoncino per stordirlo. Indagano i carabinieri.