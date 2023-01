Potenza Picena, schianto tra auto lungo la Regina: un ferito a Torrette

POTENZA PICENA – Violento scontro lungo la strada Regina a Potenza Picena (Mc). Tre auto coinvolte e quattro feriti. È il bilancio di un incidente avvenuto oggi pomeriggio, intorno alle 16, nel Comune di Potenza Picena. Quattro veicoli sono rimasti coinvolti in un incidente, le cui cause sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri, sul posto per i rilievi di rito.

Gli occupanti di una delle tre auto, una Citroen C3, sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco di Civitanova. Il più grave, un 64enne, è stato trasferito all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. Feriti in maniera lieve, fortunatamente, gli altri tre.

La strada in questione è rimasta temporaneamente chiusa al traffico.