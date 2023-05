PORTO SANT’ELPIDIO – Colpisce alla testa con una chiave inglese un commerciante e minaccia di dare fuoco al negozio, denunciato un 52enne. La vittima, un commerciante campano, era stato colpito alla testa, per motivi in corso di accertamento, con una chiave inglese. L’aggressore aveva anche minacciato di incendiare i locali in uso alla vittima. Subito erano cominciate le indagini dei carabinieri. Dopo aver minacciato il commerciante, il 52enne, un pregiudicato, pure lui campano e parente della vittima, l’uomo si era dato alla fuga a bordo della sua auto, rinvenuta poi dai carabinieri abbandonata e incidentata. All’interno dell’auto i militari hanno rinvenuto un punteruolo in metallo di circa 30 centimetri, un coltello da cucina di circa 30 centimetri e una chiave inglese, riconosciuta poi dalla vittima come quella utilizzata nell’aggressione subita. Sono ora in corso approfondimenti investigativi per cercare di chiarire meglio la dinamica dei fatti e soprattutto il movente che non si esclude possa essere legato a questioni finanziarie. L’uomo è stato denunciato per minaccia aggravata, lesioni aggravate e porto di armi e strumenti atti ad offendere. I carabinieri di Fermo, invece, sono interventi in Comune su richiesta di alcuni funzionari, che poco prima erano stati minacciati da un uomo, già noto alle forze dell’ordine, che in più occasioni si era presentato per esigere l’annullamento di una procedura d’ufficio di competenza dell’ufficio anagrafe. L’uomo è stato identificato e denunciato per violenza o minaccia a pubblico ufficiale.