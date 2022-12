PORTO SAN’ELPIDIO – Ieri, a Porto Sant’ Elpidio, i carabinieri della locale Stazione nel corso di un mirato servizio hanno rintracciato e arrestato, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’ Ufficio di Sorveglianza presso il Tribunale di Ancona, un 62enne del posto già noto per altri precedenti, e sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali.

In particolare la settimana precedente l’uomo era stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica per i reati di furto aggravato e possesso ingiustificato di strumenti atti ad offendere poichè nel corso di un mirato servizio di contrasto ai reati predatori, disposti dalla Compagnia di Fermo, i militari lo avevano sorpreso mentre cercava di allontanarsi con fare sospetto dal “Parco fluviale Alex Langer” di Monte Urano.

A seguito di controllato il pregiudicato era stato trovato in possesso di un cacciavite, un paio di guanti in lattice, somma contante di euro 50,00, un coltellino multiuso a tre lame. Gli ulteriori successivi accertamenti, anche mediante l’analisi dei filmati della videosorveglianza pubblica/privata, avevano permesso di ricostruire la dinamica di un furto su autovettura, perpetrato dall’uomo. Per lui si sono aperte le porte del carcere di Fermo.