Porto San Giorgio, trovati con cocaina e hashish: cinque persone segnalate

PORTO SAN GIORGIO – Controlli antidroga sul territorio, cinque persone trovate in possesso di sostanze stupefacenti. Tutti sono stati segnalati alla Prefettura come consumatori. I controlli sono stati eseguiti nei giorni scorsi dai carabinieri della Stazione di Porto San Giorgio impegnati in appositi servizi finalizzati a contrastare l’uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di questi controlli i militari hanno fermato cinque persone, di età compresa tra i 22 e i 53 anni, trovate in possesso di modiche quantità di droga, in particolare cocaina e hashish, compatibili con il consumo personale. La sostanza stupefacente è stata sequestrata mentre nei confronti delle cinque persone controllate è scattata la segnalazione alla Prefettura. «È opportuno sottolineare – evidenziano i carabinieri – la determinazione e l’efficienza dimostrata dai carabinieri nella lotta contro il traffico e l’uso di droghe, che rappresentano un serio pericolo per la salute e l’incolumità dei cittadini. Grazie alle azioni di contrasto condotte è possibile garantire una maggiore sicurezza sul territorio e tutelare la comunità. I carabinieri continueranno ad attuare tali specifici servizi per sradicare definitivamente il fenomeno della droga, tramite l’adozione di adeguate misure di prevenzione, repressione e recupero».