Porto San Giorgio, furto al Circolo Nautico: tre persone denunciate

PORTO SAN GIORGIO – Furto al Circolo Nautico Asd Nautica Picena: individuati e denunciati gli autori. Il furto si è consumato nei giorni scorsi. Tre uomini si erano introdotti all’interno del circolo sito sul lungomare Gramsci nord e avevano asportato un registratore di cassa contenente 50 euro, attrezzature nautiche e un impianto stereo con casse esterne. Le indagini, condotte con perizia dai Carabinieri della Stazione di Porto San Giorgio, anche grazie ai filmati delle telecamere di video sorveglianza del circolo e quelle poste sul Lungomare, hanno permesso di giungere all’identificazione dei responsabili del furto: si tratta di un 32enne di Fermo, un 52enne pregiudicato di Porto San Giorgio e un 28enne pregiudicato. I tre, che al termine dell’attività investigativa hanno confessato il furto, sono stati identificati e denunciati all’autorità giudiziaria per furto aggravato in concorso.

Grande supporto all’attività d’indagine è stata fornita dalle telecamere pubbliche e private, ma sempre efficace si rivela anche la collaborazione con i cittadini cui il Comando Provinciale dei Carabinieri di Fermo rivolge l’invito, in caso di necessità, a rivolgersi al numero unico di emergenza 112 o presso le sedi dei Comandi Stazione sul territorio, partecipando così attivamente alla sicurezza.