Porto San Giorgio, si aggira nascondendo un passamontagna e uno scalpello nel giaccone: denunciato

FERMO – Nella serata di ieri, giovedì primo dicembre, a Monte Urano i Carabinieri della locale Stazione, nel corso di un mirato servizio di controllo del territorio hanno denunciato un tunisino classe 1993, richiedente asilo politico. Il giovane veniva sorpreso nei pressi del centro commerciale di Fermo, mentre era a bordo di una bicicletta del valore di circa 400 euro, risultata rubata ai danni di un uomo di Fermo. La bicicletta veniva recuperata e restituita al legittimo proprietario. Il tunisino è stato denunciato per ricettazione.

Sempre nell’ambito dei servizi predisposti per il contrasto ai reati predatori, i militari della Stazione Carabinieri di porto San Giorgio, hanno denunciato un uomo classe ’72, già noto per altri precedenti. Lo stesso alle 04:45 del mattino veniva controllato mentre si aggirava con fare sospetto nei pressi di alcune abitazioni, all’esito di perquisizione personale veniva trovato in possesso di un passamontagna e di un oggetto atto allo scasso ed all’effrazione, ovvero uno scalpello della lunghezza totale di cm 19, celati nella manica del giaccone. Gli oggetti sono stati sequestrati, e l’uomo denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. La prevenzione e il contrasto ai reati predatori possono essere garantiti anche grazie alla collaborazione della cittadinanza attraverso segnalazioni di situazioni o soggetti sospetti al numero dedicato del pronto intervento 112. L’attenzione e la presenza esterna dell’Arma resta massima soprattutto con l’approssimarsi delle festività.