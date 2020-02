Porto Recanati, pescatore sparito in mare: ricerche in corso

La sua barca è stata trovata accesa, con le reti in mare. Non si hanno notizie dell'uomo da questa mattina. Ricerche in corso via mare e dal cielo

PORTO RECANATI – Ricerche in corso per un pescatore di cui non si hanno notizie a Porto Recanati. La sua barca è stata ritrovata al largo, ancora in moto e con le reti in mare, ma si lui nessuna traccia.

L’allarme è stato lanciato questa mattina intorno alle 7. L’uomo, 51 anni, V.T. di Porto Recanati, era partito con la sua barca intorno alle 5:00 dal porticciolo “Spiaggia Piccola Pesca”. L’imbarcazione è stata notata da un piccolo peschereccio che l’ha poi riportata a riva ma dell’uomo a bordo nessuna traccia.

Immediate sono scattate le ricerche, coordinate dalla Guardia Costiera di Civitanova, con a capo il tenente di vascello Giuliano Gentilini. In campo anche i carabinieri e la polizia.

La componente aeronavale della Guardia Costiera sta sorvolando per mare, con una motovedetta, e dal cielo, con un elivelivolo, la zona.

(Notizia in aggiornamento)