Porto Recanati, osimano aggredito da ignoti per una collanina

OSIMO – Gliel’hanno strappata dal collo ma lui è riuscito a riprenderla e a scappare. Gli agenti del Commissariato di polizia di Osimo stanno lavorando per cercare di dare un volto ed un nome ai due individui che nella notte tra sabato 27 e domenica 28 agosto, per il lungomare Scossicci di Porto Recanati, hanno aggredito un ventunenne osimano, per impossessarsi della catenina d’oro che portava al collo. È stato proprio lui a raccontare quanto accaduto ai poliziotti che l’hanno notato la mattina di domenica 28 lungo via Montefanese a Osimo, agitatissimo, con escoriazioni al volto, labbro tumefatto ed una profonda ferita sanguinante al piede che si era procurato con i vetri rotti abbandonati sulla spiaggia. Sembra che al fatto fosse presente la fidanzata del giovane osimano che, spaventata da quello che stava accadendo, si era allontanata ritornando a casa con un passaggio di fortuna. Poi non erano più riusciti a sentirsi telefonicamente ed a rassicurarsi a vicenda perché il giovane non aveva il telefono con sé. Con un’ambulanza del 118 il ragazzo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Osimo, dove i medici gli hanno prestato le cure e l’hanno dimesso con cinque giorni di prognosi.