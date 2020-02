Porto Recanati, ancora nessuna traccia del pescatore. Il sindaco: «Comunità sbigottita»

PORTO RECANATI – Sono ricominciate questa mattina alle 7 le ricerche di Vincenzo Castellani, il 51enne di Porto Recanati di cui non si hanno più notizie da ieri mattina. Dopo che le perlustrazioni si sono fermate nel tardo pomeriggio di ieri con il calare del sole, sono ricominciate questa mattina con le prime luci. In campo la motovedetta della Guardia Costiera e i sommozzatori dei vigili del fuoco.

L’allarme era stato lanciato ieri mattina, intorno alle 7 circa, dopo che un peschereccio aveva notato l’imbarcazione di Castellani con i motori accesi e con le reti gettate in mare girare su sé stessa, a velocità lenta, in retromarcia. Subito sono scattate le ricerche e la notizia ha gettato nello sconforto un’intera comunità che, mano a mano che passano le ore e diminuiscono le possibilità di ritrovare il 51enne in vita, continua a sperare.

«Conosco Vincenzo molto bene – il commento del sindaco di Porto Recanati Roberto Mozzicafreddo -. Se fosse caduto in mare le speranze di ritrovarlo, con il passare delle ore, purtroppo si affievoliscono sempre di più. Ci dispiace molto per tutta la vicenda perché Vincenzo è una persona brava, con la quale si poteva parlare serenamente e molto benvoluta in città. Ho sentito la moglie Anna e ho mostrato la mia vicinanza a lei e ai loro figli a nome di tutta la comunità che è ancora sbigottita da questa notizia».