Porto Recanati, a spasso col cane fermato dai carabinieri e arrestato: spuntano 25 grammi di droga

PORTO RECANATI – Esce di casa con il cane al guinzaglio ma, poco dopo, viene fermato dai carabinieri. Arrestato un uomo, un 42enne. Dai controlli sono spuntati fuori 25 grammi di droga. L’operazione, che ha visto impegnati i carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto operativo di Macerata, è scattata nel tardo pomeriggio di mercoledì scorso. I militari hanno notato l’uomo mentre usciva di casa con il cane per incontrarsi con una persona, che era in auto. Entrambi sono stati fermati. Il quarantaduenne, alla vista dei carabinieri, ha cercato di disfarsi di qualcosa. Si trattava di due involucri di droga, contenenti ognuno circa 10 grammi di cocaina, che sono stati rinvenuti e sequestrati dai militari. Si è proceduto, quindi, alla perquisizione domiciliare. È stata rinvenuta altra droga, dello stesso tipo, già suddivisa in dosi, ma anche hashish e alcuni spinelli. Sequestrato materiale utile al confezionamento della droga. L’uomo ora è ai domiciliari.