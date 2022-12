Polverigi, ladri fanno razzia di oro in due case

POLVERIGI – Sabato sera (17 dicembre) i ladri hanno agito in via San Giovanni a Polverigi. Era orario di messa. Sono riusciti a mettere a segno due furti nel giro di pochissimo. I malviventi hanno approfittato del buio per scardinare le finestre e introdursi all‘interno delle due case. Hanno fatto razzia di oro e poi si sono dati alla fuga. I furti sono stati denunciati ai carabinieri. Le indagini sono in corso, anche la visione del sistema di videosorveglianza. Si sarebbero dati alla fuga a piedi per i campi.

I controlli

Ed è stato un altro fine settimana all’insegna della task force di controlli a Osimo per gli agenti della Polizia che, assieme ai Carabinieri e la Polizia locale hanno svolto, sabato sera, uno specifico servizio di controllo. Sopralluoghi nei vicoli di corso Mazzini, piazza Marconi, via Sacramento, piazza Duomo, al Mercato coperto, ai giardini di piazza Nuova e via Lionetta per individuare persone sospette, tra i 127 individui e 22 veicoli che sono stati identificati. Elevate nove sanzioni per violazioni al codice della strada.