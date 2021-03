Polpette killer per cani, torna l’allarme ad Ancona

ANCONA – Ci risiamo, tornano le esche killer per cani. Ieri sera è stata trovata una polpetta di carne ripiena di stuzzicadenti, a Brecce Bianche, zona pista ciclabile, vicino lo sgambatoio per cani, a due passi dalla pizzeria Avalan e dal campo da baseball.

La segnalazione è arrivata alla Lav Ancona, a Massimiliano Stampella. A trovarla è stata la proprietaria di un cane che ha sporto poi denuncia dai carabinieri. La polpetta aveva una polverina bianca attorno oltre agli stuzzicadenti infilati e anche del lardo. La Lav consiglia ai proprietari dei cani di uscire solo con la museruola indossata dai propri animali. Potrebbero infatti essercene altre in zona. Era da gennaio, dopo il ritrovamento dei würstel con dentro le viti, che non si avvistavano bocconi trappola per i cani.