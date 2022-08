Osimo, i poliziotti salvano un uomo in preda alla disperazione

OSIMO – È stato provvidenziale l’intervento nel pomeriggio di ieri, lunedì primo agosto, da parte di una pattuglia del Commissariato della Polizia di Stato di Osimo, impegnata nel consueto servizio di controllo del territorio. A seguito di una chiamata pervenuta alla Sala Operativa dell’Ufficio di pubblica sicurezza da personale del 118, i poliziotti hanno saputo che un uomo di mezza età, residente ad Osimo, aveva dichiarato ad un assistente sociale, che già lo aveva in cura, l’intenzione di togliersi la vita, preda da diverso tempo di un forte stato depressivo e consumatore abituale di sostanze stupefacenti. L’intervento degli agenti, diretti dal vice questore aggiunto Stefano Bortone, è risultato decisivo perché sono riusciti a fare ingresso nell’abitazione dell’aspirante suicida appena in tempo per evitare il peggio. L’uomo aveva già iniziato ad autolesionarsi le braccia con un taglierino con vistose ferite sanguinanti. All’interno della recinzione dell’abitazione teatro dell’intervento c’erano due cani di grossa taglia in forte stato di agitazione. Con estrema cautela e sangue freddo, gli operatori sono riusciti a tranquillizzare i due animali portandosi immediatamente in prossimità delle scale che conducono all’ingresso della casa. Dato che la porta era chiusa e l’uomo non apriva, nonostante le urla degli agenti che avevano invano più volte suonato il campanello, hanno tentato di accedere all’interno della struttura da una finestra laterale, contigua al portone di ingresso. Una volta entrati, gli agenti hanno visto subito l’uomo barcollante e con le braccia sanguinanti. Con un filo di voce ha detto di volersi suicidare, stufo di vivere e della propria solitudine. Appena consentito nel frattempo l’ingresso all’interno dell’abitazione agli operatori del 118, gli stessi l’hanno medicato trasportandolo in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette. Oggi è fuori pericolo di vita.