Piobbico, escursionista 58enne cade durante un’arrampicata: morto sul colpo

PIOBBICO – Tragedia nel pesarese dove un escursionista ha perso la vita durante un’arrampicata. È successo nella tarda mattinata di oggi (2 marzo) nella zona di Fosso Dell’Eremo, non lontano da Piobbico.

A dare l’allarme su quanto avvenuto è stato un compagno di trekking. Purtroppo però, nonostante l’arrivi celere dei soccorsi per la vittima, un 58enne di Fano, non ci sarebbe stato nulla da fare.



L’uomo sarebbe morto sul colpo dopo un volo di circa 15 metri. Sul luogo è intervenuto anche l’elisoccorso dal quale è sceso con un verricello del personale medico, che non ha potuto fare altro con constatare il decesso. È in corso il recupero della salma da parte dei vigili del fuoco.