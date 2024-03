Piobbico, centauro finisce in dirupo: ramo gli si conficca in una gamba: salvato dai pompieri

PIOBBICO -Brutta disavventura per un centauro coinvolto in una violenta caduta mentre percorreva una strada sterrata. È successo alcuni giorni fa nei boschi fra Piobbico e Apecchio. Per recuperare il motociclista, un 38enne di Rimini, si è reso necessario l’intervento dei vigili per fuoco.



A dare l’allarme sono stati gli amici che si trovavano con lui: mentre percorrevano dei sentirei non distanti dal fiume Candigliano per cause da chiarire, il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo finendo in una scarpata e ferendosi con il ramo di un albero che gli si è conficcato in una gamba.



Sul posto oltre ai Vigili del Fuoco anche il 118: l’uomo è stato prima medicato sul posto e poi trasportato in barella per alcune centinaia di metri, fino a raggiungere l’ambulanza per il definitivo trasferimento all’ospedale di Urbino.