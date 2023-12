Piceno in lutto, è morto lo storico commerciante Roby “Il Buttero“

ASCOLI – Un brutto lutto ha rovinato le feste a tanti ascolani. È morto, infatti, lo storico commerciante Roberto Castelli, conosciuto da tutti come Roby “Il Buttero”. Da qualche anno, in realtà, l’uomo aveva lasciato le Cento Torri per trasferirsi in Riviera, prima a San Benedetto e poi a Martinsicuro. Proprio all’ospedale Madonna del Soccorso è deceduto.

Il ricordo

Aveva 70 anni e nel corso della sua vita ha venduto pellicce e pellami, accontentando clienti di ogni età. «Sempre sorridente, simpatico e dalla grande bontà d’animo», così viene ricordato Roberto Castelli da tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Come detto, “Il Buttero” è stato il punto di riferimento dagli anni Settanta in poi, per tutte le signore del territorio piceno e del teramano con le sue pellicce di altissima qualità.