Pianello Vallesina: muore mentre gioca a bocce, addio al presidente Gaspare Mandolini

MONTE ROBERTO – Colto da malore mentre sta disputando una partita di bocce, inutili i soccorsi. La tragedia si è consumata questa mattina, domenica 25 Giugno, e non c’è stato nulla da fare, purtroppo, per Gaspare Mandolini, 81 anni, presidente della Bocciofila di Pianello Vallesina, arbitro, ex consigliere del Comitato provinciale di Ancona e ancora validissimo atleta di categoria C.

A dare notizia della tragedia, che ha scosso profondamente familiari e amici, sono stati i colleghi della Federazione Italiana Bocce attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sulla pagina social della Fib. Una doccia gelata per quanti conoscevano e stimavano Mandolini. ”Una terribile notizia ha scosso oggi il mondo delle bocce marchigiane – si legge nella nota della Fib – ci ha lasciato questa mattina a 81 anni Gaspare Mandolini, presidente della bocciofila di Pianello Vallesina, arbitro, ex consigliere del comitato provinciale di Ancona e ancora validissimo atleta di categoria C. Gaspare si è sentito male mentre stava giocando in coppia con il fedele compagno Luciano Teodori nel corso del girone di Ponte Felcino della gara regionale della Bocciofila Aper Perugia“. I soccorsi sono stati inutili, purtroppo il malore si è rivelato fatale.

Quest’anno la coppia Mandolini-Teodori aveva vinto diverse gare, tanto che soltanto una settimana fa Gaspare, insieme a Luciano Teodori, era arrivato tra i primi 8 del Trofeo Sesto Foresi a Macerata. “Alla famiglia di Gaspare Mandolini e agli amici della Bocciofila Pianello Vallesina vanno le condoglianze della Fib Marche, dell’Aiab e della delegazione provinciale Fib di Ancona“, conclude il comunicato. La notizia è velocemente rimbalzata sui social, destando commozione e dolore. Nei prossimi giorni saranno celebrati i funerali.