Petriano, incendio in uno scatolificio

I vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme in via Emilia Romagna allo scatolificio Giovannini di Petriano

PETRIANO – I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina alle 11.30 circa per un incendio riguardante scarti di cartone allo scatolificio Giovannini di Petriano (Pu) in Via Emilia Romagna.

Due squadre provenienti da Pesaro con un’Autobotte ed un’Autoscala hanno dato manforte alla squadra di Urbino, intervenuta prontamente per spegnere l’incendio con due autobotti. La Squadra di Urbino ha lavorato per ore per lo smassamento del materiale incendiato e la relativa messa in sicurezza dell’area. Non risultano danni a persone. Sul posto anche la Polizia di Stato.