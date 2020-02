Ancora nessuna notizia del pescatore di Porto Recanati: ricerche in corso

PORTO RECANATI – Sono ricominciate questa mattina le ricerche di Vincenzo Castellani, il pescatore 51enne di Porto Recanati di cui non si hanno più notizie da venerdì mattina (21 febbraio), quando la sua barca era stata trovata da alcuni pescatori con il motore accesso a quattro miglia dalla costa.

Le ricerche sono continuate tutta la giornata di venerdì e di sabato e sono riprese anche oggi. Le motovedette delle Guardie Costiere di Civitanova e di San Benedetto del Tronto stanno proseguendo le ricerche tra Porto Potenza e San Benedetto. In giornata è previsto anche l’intervento dell’elicottero dei vigili del fuoco di Pescara per sorvolare la zona via cielo.

Una notizia, che ha gettato nello sconforto l’intera comunità di Porto Recanati, come spiegato ieri dal primo cittadino Roberto Mozzicafreddo.

Le ricerche proseguiranno per tutti il pomeriggio.

(Notizia in aggiornamento)