Pesaro, in sei per andare a pagare l’assicurazione: denunciati. Silp, Polizia: «State a casa»

Ancora 17 denunce per gli spostamenti vietati. Frega: «Siamo in prima linea, chiediamo tamponi e un aiuto alla gente: basta muoversi».

PESARO – In sei in due auto per andare a pagare l’assicurazione. Ancora denunce per l’inosservanza del divieto di spostamento previsto dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Si rischia l’arresto fino a tre mesi e la multa fino a 206 euro.

Anche dal segretario del Silp Cgil, sindacato di Polizia arriva l’invito a stare a casa e la richiesta di effettuare tamponi alle forze dell’ordine.

Nella giornata di giovedì, 19 marzo, sono stati effettuati 877 controlli sugli spostamenti. Le violazioni contestate sono state 17, con conseguente segnalazione dei trasgressori alla competente Autorità Giudiziaria.

Tra queste il caso di due auto fermate dalla Polizia Locale di Pesaro con sei persone a bordo. Tutte si conoscevano e hanno spiegato agli agenti di essere scesi da Urbino per raggiungere una compagnia assicurativa a Pesaro. Inevitabile la denuncia, il pagamento poteva essere fatto con bonifico e non c’era motivo di muoversi in sei per farlo.

Sempre nella giornata di giovedì sono stati compiuti 400 controlli alle attività commerciali senza alcuna contestazione di violazioni.

Intanto Pierpaolo Frega, segretario Silp Cgil, sindacato di Polizia ci tiene a rilevare: «In questi giorni difficili, sconosciuti e pieni di incognite, bisogna fare un plauso alle donne e agli uomini della nostra sanità, spesso bistrattata da tagli infami, ma pronti a rispondere presente in questi momenti drammatici, a loro va la nostra solidarietà, la nostra vicinanza; ma la stessa l’esprimiamo anche alle nostre donne e ai nostri uomini in divisa, Polizia, Carabinieri, Finanza, Polizie Locali, che quotidianamente cercano di far rispettare le regole dei decreti che si sono succeduti e che cercano di portare all’esterno, con la loro professionalità e serietà, la serenità di un mondo che deve andare avanti. Mai come oggi il nostro #EsserciSempre assume un valore ancor maggiore. Ma a questo affiancheremmo volentieri anche un #DateciUnaManoStateACasa. Un grazie lo dobbiamo alle donne agli uomini della Polizia della nostra Provincia, che sebbene i casi di contagio non li abbiano evitati, quotidianamente indossano la divisa e insieme alla popolazione affrontano questo nemico invisibile. Abbiamo supportato anche noi Silp Cgil la richiesta fatta al Presidente della Regione Luca Ceriscioli, del Siulp Provinciale, per l’immediata esecuzione di tamponi a tutti gli appartenenti delle forze dell’ordine, lavorare in sicurezza per noi le nostre famiglie ed i nostri cittadini è fondamentale. Tutti insieme se ne potrà uscire, ma solo se ognuno di noi farà la sua parte, nessuno si salva da solo. Ribadiamo #StateACasa».

Nella mattina di oggi, venerdì 20 marzo, si è tenuta una nuova Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia presieduta dal Prefetto nella quale, tra l’altro, sono state prese in esame le ulteriori restrizioni introdotte con l’Ordinanza del Presidente della Regione Marche n. 10 del 19 marzo 2020, che entrano in vigore dalla mezzanotte di oggi.