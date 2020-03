Pesaro, i poliziotti lo afferrano mentre corre verso il cornicione, salvato

PESARO – Acciuffato dai poliziotti mentre stava correndo verso il cornicione sul tetto di un palazzo.

È la cronaca di una domenica mattina, quella dell’8 marzo. In piazzale Primo Maggio dei ragazzini hanno notato in cima a un palazzo un uomo che si sporgeva dal balcone dell’ultimo piano. Hanno capito subito i suoi intenti, così hanno allertato il 113. Sul posto sono intervenute due volanti, con 4 uomini della Polizia. Mentre due di loro hanno osservato la situazione da sotto altri due sono saliti per raggiungere il tetto. Nel frattempo l’uomo, capito di essere stato scoperto, si era nascosto rendendo il tutto più difficile.

Quando gli agenti hanno raggiunto il tetto, sono stati momenti molto concitati. Solo la prontezza di riflessi dei poliziotti ha permesso di evitare il peggio. Quando l’uomo ha visto gli agenti, ha tentato uno scatto correndo verso il cornicione ma i poliziotti sono stati velocissimi e lo hanno afferrato prima che potesse buttarsi. Lo hanno portato in salvo e hanno atteso l’arrivo del 118. Si tratta di un pensionato di 72 anni che è stato quindi portato in ospedale per le cure del caso. Un altro caso che per fortuna ha un lieto fine.

Solo pochi giorni fa un ventenne era stato salvato dai suoi intenti suicidi dai carabinieri.