Pesaro Urbino, weekend di controlli: 12 multe a persone e locali

Il bilancio della Prefettura parla di oltre 600 persone controllate e 261 attività commerciali ispezionate per il rispetto delle misure anti-Covid

PESARO – Controlli a tappeto, dieci persone multate e due locali.

Anche in questo ultimo fine settimana, come deciso nel corso della riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica del 3 dicembre, è continuata l’attività di controllo sull’osservanza delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 nel territorio di questa provincia.

A riguardo la Prefettura informa che, nelle giornate di sabato 5 e domenica 6 dicembre, sono state controllate rispettivamente 323 e 346 persone.

Le violazioni contestate sono state 6 il sabato e 4 la domenica.

Nelle due giornate sono state inoltre controllate 261 attività commerciali (94 nella giornata di sabato, 167 in quella di domenica) con la contestazione di due illeciti (a ciascun titolare di due esercizi).

Giovedì prossimo, 10 dicembre, si terrà, come di consueto, la periodica riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, presieduta dal Prefetto, per un aggiornamento della situazione sull’andamento dell’epidemia e sull’applicazione delle disposizioni previste dal DPCM del 3 dicembre 2020.