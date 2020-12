Pesaro, uccide la moglie poi si getta dalle mura: omicidio-suicidio nel borgo di Novilara

NOVILARA – Omicidio-suicidio nel piccolo borgo di Novilara, frazione di Pesaro, in strada S. Egidio. Un 44enne marocchino, già noto alla giustizia, ha ucciso la moglie di 41 anni, di origini sarde, poco prima delle 13.

La coppia ha figli di 7 e 13 anni che nei momenti della tragedia erano a scuola.

Non è ancora chiaro come l’uomo abbia ucciso la moglie, ma dopo il gesto si è gettato dalle mura di Novilara. L’uomo è morto all’arrivo in ospedale. Nel frattempo i carabinieri sono andati a casa per informare la moglie, ma qui hanno scoperto il cadavere della donna, accoltellata.

Il luogo della tragedia

Sul caso stanno indagando i carabinieri che stanno cercando di ricostruire il movente dell’omicidio.