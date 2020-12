Pesaro, travolta in bicicletta: muore una donna di 56 anni

PESARO – Tragedia in via Buccari a Pesaro, una donna di 56 anni è stata travolta da un mezzo dei vigili del fuoco ed è morta.

Il fatto è accaduto poco dopo le 17,30 sulla Statale 16 all’intersezione di via Buccari. Secondo le prime ricostruzioni della polizia locale, una signora moldava di 56 anni, stava percorrendo la statale in bicicletta. Un autocarro dei vigili del fuoco ha svoltato sulla destra e ha sbilanciato la donna, travolgendola. Il mezzo non aveva le sirene, non era impegnato in interventi in emergenza.



Immediati i soccorsi e la chiamata al 118 ma per la donna non c’era già più nulla da fare.



Nella serata di ieri gli agenti hanno cercato di raggiungere i familiari per comunicare la notizia del decesso.