Pesaro, si accendono le telecamere termiche e il ladro viene denunciato

PESARO – Ladro acciuffato grazie alle telecamere della Vigilar, l’istituto di vigilanza privato.

È successo sabato mattina quando alle 10 le telecamere che rilevano la temperatura corporea hanno segnalato la presenza di qualcuno nel garage di un hotel del lungomare pesarese. Un’area dove non si dovrebbe entrare. Così è arrivato il segnale di allarme alla centrale della Vigiliar e gli operatori hanno acceso la telecamera hd e hanno visto un ragazzo di colore, tra i 25 e i 30 anni che entrava in un ambiente e prelevava una bicicletta elettrica di discreto valore.



Sono subito intervenuti per dare la caccia al ladro e lo hanno ritrovato in zona stazione del treno dove aveva appena lasciato la bicicletta. Gli addetti della Vigilar hanno subito recuperato il mezzo e lo hanno riportato al suo legittimo proprietario, un cliente dell’albergo. E hanno segnalato il giovane straniero ai carabinieri per provvedere alla denuncia per furto aggravato.



La Vigilar ha una sala operativa in cui sono collegate oltre 1.500 telecamere di aziende, attività private, bar, ristoranti e alberghi. Si tratta di sensori che rilevano il calore e dunque la presenza di qualcuno. Come arriva il segnale di qualche movimento sospetto, le telecamere possono inquadrare la persona e dalla sala operativa scatta l’intervento in caso di furti, danneggiamenti, intrusioni.